Lawson focust zich volledig op reserverol voor 2024

Liam Lawson mocht in Zandvoort redelijk onverwachts zijn debuut maken in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander moest invallen bij AlphaTauri voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. De Australiër is inmiddels weer de oude en Lawson focust zich nu volledig op zijn reserverol. Hij laat weten dat Red Bull volledige inzet voor deze rol wil zien.

Lawson zal in 2024 immers ook gaan fungeren als reservecoureur voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Dit jaar doet hij dat ook, maar er is wel één groot verschil. Lawson was dit jaar immers ook actief in de Super Formula in Japan, hij werd daar net geen kampioen. De Nieuw-Zeelandse coureur zal in 2024 niet actief zijn in een raceklasse omdat Red Bull hem nodig heeft voor een mogelijke nieuwe invalklus.

Lawson geeft eerlijk toe dat hij het liefst plaats neemt achter het stuur van een auto, maar hij begrijpt de keuze van Red Bull volledig. In gesprek met Motorsport.com is hij daar duidelijk over: "Het is nooit fijn om alleen maar toe te kijken, maar ik zal proberen het beste van deze kans te maken. Hoe graag ik ook in een auto zou willen racen, Red Bull heeft besloten dat dit op het moment het beste voor mij is. Ze willen dat ik honderd procent gefocust ben om op elk moment klaar te zijn om in te vallen."

