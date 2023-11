Viaplay kondigt documentairereeks over Bernie Ecclestone aan

Het was al eventjes bekend dat er een documentairereeks over voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone aan zat te komen. Nu is duidelijk geworden waar deze reeks in Nederland te zien zal zijn, de streamingsdienst Viaplay heeft namelijk de uitzendrechten aangetrokken.

Viaplay zendt sinds vorig jaar de Formule 1 uit in Nederland. De van oorsprong Scandinavische dienst ontving veel kritiek en ze verkeren momenteel ook in financiële problemen. Maar, nu komen ze toch met de documentairereeks 'Lucky' over het leven van Bernie Ecclestone. De reeks telt acht delen en deze zullen vanaf 24 november te zien zijn bij Viaplay. De reeks is geproduceerd door Manish Pandey, de man die eerder ook betrokken was bij de welbekende documentaire over Ayrton Senna.