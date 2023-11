Red Bull-erfgenaam ontvangt megabedrag aan dividenden

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de constructeurstitel al op zak en Max Verstappen heeft zijn wereldtitel ook al geprolongeerd. Ook met één van de belangrijkste mensen in het concern gaat het goed, hij heeft een miljoenenbedrag mogen bijschrijven op zijn rekening.

Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz overleed vorig jaar terwijl zijn team bezig was met het Amerikaanse raceweekend. De Formule 1 en Red Bull stonden toen bij zijn overlijden stil en de Oostenrijkse renstal eert hun oprichter nog regelmatig. Op zakelijk vlak veranderde er best veel en dat had ook gevolgen voor Red Bull Racing. Teamadviseur Helmut Marko was goede vrienden met Mateschitz, maar nu moest hij werken met andere mensen.

De belangen van Mateschitz in het bedrijf gingen over naar zijn zoon Mark Mateschitz. De 31-jarige erfgename heeft nu 49 procent van Red Bull in handen, maar hij heeft geen grote actieve rol meer binnen het bedrijf. Mark Mateschitz heeft nu wel een enorm bedrag mogen bijschrijven op zijn bankrekening. Hij heeft namelijk 582 miljoen aan dividenden ontvangen, het is zijn eerste uitbetaling sinds hij de belangen van zijn vader over nam. Net als zijn vader is Mark Mateschitz overigens ook met enige regelmaat aanwezig in de paddock.