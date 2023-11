Brundle oppert oplossing om pitlane-chaos te voorkomen

De kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez zorgde afgelopen weekend voor veel controverse. Meerdere coureurs wachtten voordat ze de pitlane uitreden en daardoor ontstond er een soort file. De stewards deelden geen straffen uit en volgens Martin Brundle moet er snel een oplossing worden gevonden voor dit probleem.

Tijdens de kwalificatie probeerden veel coureurs een gat voor zichzelf te creëren door eventjes stil te gaan staan in de pitexit. Hierdoor ontstond er een soort opstopping en George Russell, Fernando Alonso en Max Verstappen mochten zich melden bij de stewards. Uren later werd bekend dat ze geen straf zouden krijgen, maar men vroeg zich wel af of er een oplossing moet komen voor deze zaak.

Middelste baan

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle wijst de maximale rondetijden aan als de oorzaak van het nieuwe probleem. De Britse commentator legt in zijn column uit hoe de zaak in principe kan worden opgelost: "In de pitlane kun je in theorie een stilstaande auto inhalen. Misschien moeten ze het verplicht maken dat je mag stoppen in de middelste baan, maar niet in de fast lane."

Onderlinge oplossing

Brundle geeft echter wel toe dat zijn oplossing een aantal nadelen heeft. De Brit stelt dat het voorlopig dan ook een lastige zaak blijft: "Maar, hierbij zouden de auto's niet zo goed verspreid zijn en op sommige circuits heb je geen ruimte voor een middelbaan in de pitlane. Het lijkt oneerlijk voor teams aan het einde van de pitlane en de coureurs die daar naar buiten moeten. Voorlopig denk ik dat we moeten uitleggen dat dit acceptabel is en dat de coureurs en de teams onderling op zoek moeten gaan naar een oplossing."