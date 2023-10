Jos Verstappen crasht in voorbereiding op Spaanse rally

Jos Verstappen is tegenwoordig actief in de rallyracerij. De vader van Max Verstappen neemt vooral deel aan rally's in Nederland en België, maar dit weekend wil hij ook rijden in Spanje. In zijn voorbereidingen op de Rally de la Nucía ging het echter mis.

Verstappen verschijnt dit weekend in zijn Skoda Fabia aan de start van de La Nucía Rally in Spanje. Uit foto's op sociale media blijkt dat het mis is gegaan tijdens een verkenningsrondje op het parcours. Verstappen maakte een foutje en hij raakte de vangrail. Op de beelden is te zien dat de voorbumper en de motorkap van Verstappens Skoda beschadigd zijn geraakt. Het lijkt er op dat er geen onderhuidse schade is bij de wagen van Verstappen.