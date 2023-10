Ecclestone blijft bij standpunt: "Verstappen is de beste ooit"

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlander veroverde al in Qatar zijn derde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Verstappen ontvangt veel complimenten en Bernie Ecclestone stelt zelfs dat de Nederlander de beste coureur allertijden is.

Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Mexicaanse Grand Prix op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur reed na één rondje weg bij de concurrentie en de zege kwam eigenlijk op geen enkel moment in gevaar. Het was Verstappens zoveelste foutloze race, want hij heeft dit seizoen immers slechts drie Grands Prix niet gewonnen. Zijn derde wereldtitel was dan ook terecht volgens kenners.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een fan is van Verstappen. In gesprek met Viaplay is de Brit duidelijk: "Oh, Max Verstappen, daar heb ik wel eens van gehoord! Ik denk dat hij de allerbeste coureur is die de Formule 1 ooit heeft gekend. Daarnaast is hij ook nog eens een heel aardige kerel. Het is gewoon een feit, hij is de beste. Ik dacht altijd dat Prost de beste was omdat hij zonder hulpmiddelen reed. Maar Max is beter dan dat iedereen ooit is geweest."