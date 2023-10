Haas zoekt naar oorzaak zware crash Magnussen

Kevin Magnussen veroorzaakte tijdens de Mexicaanse Grand Prix een rode vlag. De Deense Haas-coureur was hard gecrasht in de achtste bocht en de schade was zeer groot. Op de beelden was te zien dat er iets afbrak en Haas-teambaas Günther Steiner spreekt zich er na afloop over uit. Hij weet niet helemaal wat er aan de hand was.

Magnussen knalde over een kerbstone toen het noodlot toesloeg. De Deense Haas-coureur vloog zeer hard de muur in en aangezien de aanwezig tec pro te zwaar was beschadigd, koos de wedstrijdleiding voor de rode vlag. De schade was enorm groot en de Grand Prix lag eventjes stil. Na afloop vroeg men vooral af waardoor de achterwielophanging afbrak, bij Haas zoekt men ook nog naar de oorzaak.

Magnussen stapte direct uit zijn auto en het was duidelijk dat hij helemaal in orde was. De Deense coureur vertrok naar de pitbox, maar daar wist men ook niet helemaal wat er aan de hand was. Teambaas Günther Steiner spreekt zich hierover uit in een persbericht: "Kevin had een kapotte achterwielophanging, dus we moeten gaan uitzoeken waarom dat ineens gebeurde tijdens de race. Het lijkt er in ieder geval niet op dat het werd veroorzaakt door de hitte. We zullen dit moeten gaan controleren."