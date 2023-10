Ferrari wint wel in Mexicaanse pitlane

Het team van Ferrari kende geen sterke Grand Prix in Mexico. De Italiaanse renstal startte met Charles Leclerc en Carlos Sainz op de eerste startrij, maar de derde plaats van Leclerc was het hoogst haalbare. In de pitlane versloeg Ferrrari wel alle concurrenten.

Ferrari verrichte de snelste pitstop van het weekend, de pitcrew verwisselde de banden van Carlos Sainz in 2,35 seconden. Daarmee waren ze net iets sneller dan AlphaTauri, daar werden de banden van Daniel Ricciardo in 2,37 seconden verwisseld. e top drie werd compleet gemaakt door Red Bull Racing, de pitcrew van de Oostnrijkse renstal stuurde Max Verstappen na 2,52 seconden weer de baan op. Ferrari en Aston Martin maakten de top vijf compleet.

