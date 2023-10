Wolff haalt opgelucht adem: "De pace was er gewoon"

Het team van Mercedes kende een positieve race in Mexico. De Duitse renstal zag dat Lewis Hamilton ondanks een matige kwalificatie toch nog als derde over de streep kwam. Het zorgde voor tevredenheid bij teambaas Toto Wolff, hij is blij dat ze eindelijk een beloning krijgen.

Het was wel duidelijk dat Mercedes de Red Bulls en de Ferrari's niet kon uitdagen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. In de race ging alles echter goed en na de uitvalbeurt van Sergio Perez hield Lewis Hamilton het hoofd koel. Hij haalde auto voor auto in en hij vond zichzelf daarna terug achter de Red Bull van Max Verstappen. De tweede plek was het hoogst haalbare voor Mercedes en dat beseft Wolff zich ook.

Marge

In het sfeervolle Foro Sol genoot Wolff van de podiumceremonie. De Oostenrijker was trots en tevreden en die emoties deelde hij maar wat graag met Sky Sports: "Die lach op ons gezicht wordt veroorzaakt door de kracht van onze auto. Zodra Lewis in de schone lucht reed, hadden we veel marge op de mediums. De rondetijden waren ook goed en we pakten de snelste ronde ook nog op het einde."

Opluchting

Na de diskwalificatie van Hamilton in Austin en een pijnlijke uitvalbeurt in Qatar, kwam deze tweede plaats als geroepen. Ook bij Wolff zorgde het voor een enorme opluchting: "We hebben een paar weekenden achter de rug waarin we zeiden dat we het konden doen, maar waarin we het niet deden. Ik denk dat we gewoon beter moesten kwalificeren. Qua snelheid in de rechte lijn konden we Max niet bijhouden, maar wie weet. De pace was er namelijk wel."