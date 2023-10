Video: Hamilton haalt geintje uit met Wolff

Het team van Mercedes heeft een pijnlijke week achter de rug. De Duitse renstal moest dealen met de diskwalificatie van Lewis Hamilton in Austin en dit weekend moeten ze op zoek gaan naar een nieuwe goede prestatie. De lach is in ieder geval terug, zo blijkt uit een video die het team deelt.

In de korte video is een vrolijke Hamilton te zien die besluit een onschuldig geintje uit te halen met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hamilton heeft een door AI gegeneerde foto van Wolff in handen en hij is vooral onder de indruk van diens kapsel. Hamilton laat de foto achter in Wolffs kantoor, maar de Oostenrijker lijkt zich vooral af te vragen wat er aan de hand is.