Massa ziet FIA-president liegen over gesprek

Felipe Massa is nog steeds druk bezig met zijn zaak tegen de Formule 1 en de FIA. De Braziliaan is van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaf aan dat hij hier met Massa over had gesproken, maar de coureur ontkent dat hij met Ben Sulayem heeft gesproken.

Massa kondigde begin dit jaar juridische stappen aan nadat Bernie Ecclestone had laten doorschemeren dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 wisten van het Crashgate-schandaal. De rest van de wereld kwam hier pas in 2009 achter, maar nu bleek dus dat het in de doofpot was gestopt. Massa reageerde woest, want hij stelt dat hij hierdoor de wereldtitel is misgelopen. Sindsdien voert hij een juridische strijd tegen de sport.

Huidig FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet recent aan Reuters weten dat hij met Massa had gesproken en dat hij hem op het hart had gedrukt dat hij moest doen wat goed voelde. Massa vraagt zich in gesprek met Autosport af waar de FIA-president dit vandaan heeft gehaald: "Ik was een beetje verrast, want we hebben dit gesprek helemaal niet gevoerd. We hebben het nooit over de zaak gehad. Uiteindelijk heb ik geen gesprek met hem gehad. Ik stuurde hem een berichtje waarin ik alles uitlegde en dat ik beschikbaar was voor een gesprek, maar daar heeft hij nooit op gereageerd."