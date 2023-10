Perez ontkent geruchten: "Mexicaanse fans zijn juist dol op Max"

Voorafgaand het Mexicaanse Grand Prix-weekend bestonden er de nodige zorgen over de veiligheid van Max Verstappen. De Nederlander is niet zo geliefd in het land en hij werd eerder al uitgefloten. Volgens zijn teamgenoot Sergio Perez klopt hier niets van en zijn de Mexicaanse fans juist dol op hem.

Toen Verstappen vorig jaar in Brazilië een teamorder negeerde, ging zijn populariteit in Mexico achteruit. Het feit dat hij zijn Red Bull Racing-teamgenoot Perez dit seizoen vrijwel elke race heeft verslagen, helpt ook niet echt mee. Verstappen werd in Austin al uitgefloten door een handjevol Mexicaanse fans en zijn team verwacht dat iets soortgelijks dit weekend gaat gebeuren in Mexico.

Volgens Verstappens teamgenoot Sergio Perez is er echter helemaal niets aan de hand. De Mexicaan ziet het als een storm in een glaswater en hij spreekt zich uit bij Viaplay: "De Mexicaanse fans zijn echt dol op Max en hij heeft hier al heel vaak gewonnen. De fans hebben hem altijd gesteund, maar de media probeert altijd een soort rivaliteit te creëren. Ik denk niet dat dit correct is omdat de Mexicaanse fans enorm gepassioneerd zijn en ze willen gewoon de coureurs toejuichen. Ik denk dat dit de beste Grand Prix is qua sfeer op de tribunes."