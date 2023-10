Verstappen hekelt nieuwe sprintplannen: "In het voetbal doen ze dat ook niet"

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen geen fan is van het sprintformat. De geruchten over een mogelijke nieuwe aanpassing aan het sprintformat schieten bij hem dan ook in het verkeerde keelgat. Verstappen is van mening dat er niet de hele tijd nieuwe dingen moeten worden geprobeerd.

Sinds dit seizoen wordt er met een sprintformat gewerkt waarbij de gehele zaterdag in het teken staat van de sprintrace. Eerst wordt er de zogenaamde Sprint Shootout verreden en later op de middag wordt de sprintrace verreden. Eerder deze week kwamen er verhalen naar buiten over een mogelijke nieuwe wijziging. Men zou denken aan een losstaand sprintkampioenschap of een omgekeerde startopstelling.

Gekkigheid

Max Verstappen is daar geen fan van, hij is de sprints het liefst kwijt. In Mexico reageerde Verstappen voor het eerst op de geruchten. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Waarom moeten we altijd nieuwe dingen uitproberen en uitvinden? Ik denk dat ons product werkt zoals het nu is. Zorg er gewoon voor dat de auto's dicht bij elkaar zitten en dat de regels voor een langere tijd hetzelfde blijven. Waarom moeten we altijd dingen opnieuw uitvinden? Het lijkt uit een soort gekkigheid te komen, alsof ze denken dat ze weer iets nieuws moeten verzinnen."

Voetbal

Verstappen is van mening dat het van belang is dat de auto's elkaar goed kunnen volgen, hij denkt dat een sprintrace dan helemaal niet nodig is. Hij trekt een vergelijking met een andere sport: "In het voetbal of in andere sporten veranderen ze de regels ook niet voor elk seizoen. De regels zijn daar al honderd jaar hetzelfde. Waarom moeten wij dan ineens dingen gaan veranderen? Proberen we meer entertainment te creëren? "