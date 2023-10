FIA-president fel voor Andretti-weigeraars: "Dan zijn ze hebzuchtig"

Als het aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt, dan betreedt het team van Andretti Cadillac de Formule 1. De autosportfederatie heeft de plannen van de Amerikanen goedgekeurd, maar de huidige teams en de FOM zijn nog geen groot fan van de plannen. Ben Sulayem zou het hebzuchtig vinden als Andretti vanwege financiële redenen wordt geweigerd.

De FIA zette eerder dit jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere partijen meldden zich aan, maar alleen Andretti kreeg groen licht van de FIA. Ben Sulayem liet weten dat hij een enorme voorstander is van deze plannen en hij zet de FOM onder druk. De hoge heren van de Formule 1 moeten immers nu de knoop gaan doorhakken. Veel huidige teams vrezen dat Andretti voor financiële onrust gaat zorgen.

Ben Sulayem zou het absurd vinden als de plannen van Andretti op basis van geldzaken worden afgewezen door de Formule 1. Hij weigert de 'financiële taal' te spreken en in gesprek met Speedcafe laat hij weten hoe hij zou reageren als Andretti hierdoor wordt afgewezen: "Oké, als ze dat doen, dan zijn ze echt hebzuchtig. Als dat een manier is om aan geld te komen, dan is dat enorm hebzuchtig. Er zijn genoeg goede manieren om veel geld te verdienen."