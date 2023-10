FIA-president onthult: "Alonso belt mij soms boos op"

Fernando Alonso staat er om bekend dat hij zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen laat zijn mening vaak horen, zo merkt ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij onthult dat hij regelmatig een boze Alonso aan de lijn heeft.

Alonso is al zeer lang actief in de koningsklasse van de autosport. In de afgelopen jaren heeft hij al veel meegemaakt en heeft hij al veel dingen geleerd. Als hij het ergens niet mee eens is, dan laat hij dat dan ook weten. Dit seizoen reageert hij vaak positief aangezien hij dienst van het team van Aston Martin al meerdere podiumplekken heeft gepakt. Toch zijn er nog veel dingen waarbij hij het graag anders wil zien.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat weten dat hij regelmatig contact heeft met Alonso over de Formule 1. In gesprek met de Spaanse krant AS legt Ben Sulayem uit hoe dit er uit ziet: "Hij is niet alleen een wereldkampioen, hij is ook heel erg slim. Ik zeg niet dat de andere coureurs dom zijn, maar Fernando is een intelligente kampioen en dat is goed voor de sport. Als hij boos is, belt hij mij op. Dan zegt hij soms wel wat scheldwoorden. Maar we zijn allemaal coureurs en ik begrijp de frustratie."