'Viaplay zette Formule 1-uitzendrechten in aanbieding'

Streamingsdienst Viaplay maakte gisteren bekend dat ze de presentatie van de kwartaalcijfers uitstellen tot eind november. De dienst heeft sinds vorig jaar de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen, maar ze verkeren in zwaar weer. Het lijkt er zelfs op dat ze de dure sportrechten hebben geprobeerd te verkopen.

Het is al eventjes duidelijk dat het rommelt bij Viaplay. In de eerste maanden ontving de van oorsprong Scandinavische dienst veel kritiek op de uitzendingen, onder meer het commentaar en de kwaliteit van de streams zorgden voor irritatie. Achter de schermen loopt het ook niet op rolletjes, dat werd gisteren nogmaals duidelijk toen de presentatie van de kwartaalcijfers werd uitgesteld.

Volgens radiozender BNR is er meer aan de hand bij Viaplay. Sinds de komst van het bedrijf naar Nederland is de beurswaarde zo'n twintig keer in waarde gedaald. Volgens de radiozender heeft Viaplay de uitzendrechten van de Formule1 te koop aangeboden, ze klopten aan bij onder andere RTL en Ziggo. Maar er werd niet toegehapt omdat Viaplay de uitzendrechten voor de hoofdprijs wil verkopen. Het lijkt er dan ook niet op dat Viaplay op deze manier snel aan extra geld kan komen en dat kan dus ook weer voor problemen gaan zorgen. Wel heeft het bedrijf recent drie nieuwe aandeelhouders uit Tsjechië en Noorwegen aangetrokken.