Formule 1 kondigt spectaculaire openingsshow in Las Vegas aan

Volgende maand staat de veelbesproken Grand Prix van Las Vegas op het programma. De verwachtingen zijn hoog en de lokale organisatie doet er alles aan om een grote hype te creëren. De Formule 1 kondigt dan ook een spectaculaire openingsshow aan waarbij alle coureurs aanwezig zullen zijn.

De komst van de race in Las Vegas zorgde voor veel rumoer. Het circuit leidt immers dwars door het centrum van de Amerikaanse gokstad en de lokale organisatie wil groots uitpakken. Op woensdag 15 november, één dag voor de start van het raceweekend, organiseert men een openingsshow op het circuit. Bekende artiesten zoals Journey, Swedish House Mafia en J.Balvin zullen optreden. Ook de Blue Man Group en het Cirque du Soleil treden op. Tijdens de openingsceremonie worden ook de teams en coureurs voorgesteld aan het publiek.

