FIA keurde vloer van Verstappen wel goed

Vannacht kwam de FIA met een explosief document naar buiten. De auto's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren niet door de technische keuring gekomen en ze werden dan ook gediskwalificeerd. De plank onder hun auto's voldeed niet aan de regels, die van Max Verstappen werd wel legaal bevonden.

Na afloop van elke race worden de auto's onderworpen aan een technische keuring. Aan de hand van een steekproef wordt de vloer van een aantal auto's gecontroleerd. In Austin onderzocht Technical Delegate Jo Bauer de vloer van de wagens van Hamilton, Leclerc, Lando Norris én Max Verstappen. De skids over de plank van de auto's van Hamilton en Leclerc waren te ver afgesleten en dat betekende een diskwalificatie.

Bij Verstappen en Norris was alles dus wél in orde. Op foto's is te zien dat de Red Bull van Verstappen veel minder laag stond afgesteld dan de Ferrari van Leclerc en de Mercedes van Hamilton. Als Leclerc en Hamilton over de kerbs reden, vlogen de vonken in het rond. Bij Verstappen was dit veel minder het geval. Red Bull heeft er, nog, niets over gecommuniceerd maar de kans is groot dat hun wagen heel anders was afgesteld.