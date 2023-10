Wolff verwacht simpele zege van Verstappen

Max Verstappen start de Amerikaanse Grand Prix vanavond vanaf de zesde plaats. De Nederlander kende op vrijdag een tegenvallende kwalificatie, maar hij geldt wel als de grote favoriet voor de zege. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft dezelfde mening als de meeste kenners.

Verstappen verloor op de vrijdag zijn poletijd omdat hij over de track limits was gegaan. Hierdoor moest hij genoegen gaan nemen met de zesde tijd en dat betekent dat hij een inhaalrace moet gaan rijden. Verstappen liet in de sprintrace zien dat hij beschikt over een goede snelheid, hij reed makkelijk weg bij zijn concurrenten en hij werd dan ook aangewezen als de grote favoriet voor de Grand Prix van vandaag.

Klasse apart

Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt die mening. De Oostenrijker zag zijn coureur Lewis Hamilton goed rijden en in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports is hij duidelijk: "Het was fijn dat we het tempo konden bijhouden in het begin, maar je verbruikt je banden natuurlijk wel als je zo lang achter iemand aanrijdt. Dat tempo van Verstappen aan het einde was van een ander niveau. Misschien zijn we iets beter dan we eerst dachten, maar over een gehele race-afstand is Red Bull een klasse apart. Voor vijf, zes rondjes was het nog wel leuk."

Tempo

Wolff denkt niet dat zijn coureurs voor de zege kunnen gaan vechten in de race. De Mercedes-teambaas houdt eigenlijk alleen maar rekening met Verstappen: "Max komt van achteren en hij haalt ons dan vroeg of laat wel in. Als hij het tempo van de sprintrace kan volhouden, dan wordt het zeker een overwinning. Max is hoe dan ook de grootste kandidaat voor de zege in deze Grand Prix."