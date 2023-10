Hamilton schrok van pace Verstappen: "Was een leuke race"

Lewis Hamilton kende een sterke sprintrace op het Circuit of the Americas. De Britse Mercedes-coureur hield het hoofd koel bij de start en daarna probeerde hij de jacht te openen op Max Verstappen. Dat mislukte, maar desalniettemin wist Hamilton de tweede plaats veilig te stellen.

Hamilton startte de sprintrace in Austin vanaf de tweede startrij en bij de start wist hij door te stoten naar de eerste twee plekken. Hij verschalkte de Ferrari van Charles Leclerc en daarna opende hij de jacht op Max Verstappen. Hamilton reed een paar rondjes in diens DRS, maar daarna reed Verstappen weg. Hamilton reed daarna rond in niemandsland en dat leverde hem een tweede positie op.

Hamilton bedankte na afloop na de sprintrace eerst weer eens de fans. De Brit werd hartstochtelijk toegejuicht door de aanwezige fans en daarna sprak hij zich uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Dit was een leuke race! Het was een goede start richting de eerste bocht. Daarna probeerde ik in de buurt te komen van Max, maar zijn pace is echt absurd op het moment. Ik ben blij dat ik iets dichterbij ben gekomen, maar we hebben nog een lange weg te gaan om zijn pace te kunnen kopiëren."