Verstappen grijnst na simpele zege: "Reed mijn eigen race"

Met speels gemak schreef Max Verstappen zojuist de Amerikaanse sprintrace op zijn naam. De Nederlander behield de leiding bij de start en zag daarna zijn tegenstanders alleen nog maar op de grote schermen langs de baan. Verstappen was tevreden en hij leeft nu toe naar de Grand Prix van morgen.

Verstappen kende een enorm sterke sprintdag in Austin. Op het Circuit of the Americas behield Verstappen bij de start de leidende positie, hij hield de jagende Charles Leclerc achter zich en daarna kon Lewis Hamilton ook niet meer bij hem in de buurt komen. Verstappen reed daarna de zege naar huis en dat deed hij op een rustige manier. Het leek haast alsof Verstappen gewoon even naar de supermarkt was gereden.

Krap

Na afloop van zijn succesvolle sprintrace meldde Verstappen zich in het parc fermé om eventjes kalm terug te kijken op zijn wedstrijd. Bij interviewer van dienst David Coulthard sprak hij zich uit: "Het was best krap in bocht 1. Gelukkig was er genoeg ruimte daar. Daarna konden we gewoon onze eigen race rijden en konden we de pace in de gaten houden. Aan het einde van de sprint had ik het naar mijn zin, want ik mocht meer gaan pushen."

Zondag

Verstappen kijkt nu vooral uit naar de dag van morgen. In de Grand Prix start hij immers slechts als zesde na een rampzalige kwalificatie op de vrijdag. De Nederlandse wereldkampioen heeft er echter best wel zin in: "Starten vanaf de zesde plaats maakt het wat moeilijker dan vandaag. Het wordt interessant en ik hoop dat we een beetje lol kunnen gaan hebben. We willen natuurlijk gewoon gaan winnen.