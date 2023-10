Wat doet het weer in Austin?

Dit weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin op het programma. De teams hoeven dit keer geen rekening te houden met neerslag. Wel krijgen ze voor het tweede raceweekend op rij te maken met extreem hoge temperaturen.

Aangezien er weer wordt gewerkt met het sprintformat, krijgen de teams en coureurs het zeer druk. Op de vrijdag worden de eerste vrije training en de kwalificatie verreden. Het wordt een zware dag, want het wordt weer bloedheet in Texas. Het zal deze dag ongeveer 38 graden Celsius worden en daarmee is het direct de heetste dag van het weekend. Dat betekent echter niet dat het daarna kouder wordt.

Op de zaterdag krijgen de coureurs tijdens de Sprint Shootout en de Sprint namelijk weer te maken met hoge temperaturen. De zon zal nog steeds stevig schijnen en het wordt op deze dag ongeveer 37 graden Celsius. Op de zondag wordt zoals altijd de Grand Prix verreden en de coureurs moeten zich voorbereiden op een zware dag. Er zullen meer wolken zijn, maar dat betekent wederom niet dat het koud gaat worden. Op de zondag zal de temperatuur weer oplopen tot ongeveer 37 graden. De kans is klein dat het gaat waaien, dus het wordt wederom een zware race.