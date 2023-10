Aston Martin jaloers op successen Red Bull

Het team van Aston Martin barst nog steeds van de ambities. Aan het begin van het huidige seizoen vochten ze mee om de podiumplaatsen, maar inmiddels zijn ze een beetje teruggezakt. Aston Martin-eigenaar blijft jagen op zeges en hij geeft toe dat hij een beetje jaloers is op Red Bull Racing.

Aston Martin begon op een verrassend sterke wijze aan het huidige seizoen. De Britse renstal scoorde met Fernando Alonso meerdere podiumplaatsen en ze golden zelfs eventjes als de eerste uitdager van Red Bull en Max Verstappen. Maar, in de loop van het seizoen is het team volledig weggezakt. Ze verloren steeds meer terrein en ze staan nu zelfs nog maar op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Jaloezie

Het team hoopt snel te kunnen gaan jagen op hun eerste zege onder de Aston Martin-vlag. De steenrijke Canadese teameigenaar Lawrence Stroll kijkt vooral naar Red Bull. In gesprek met Sky Sports is hij hier nogal eerlijk over: "Ik ben heel erg jaloers op de prestaties van Red Bull. Ze hebben vanzelfsprekend goed werk geleverd en ze genieten van wat ze aan het doen zijn, dus daarvoor neem ik mijn pet af."

Campus

Stroll denkt dat zijn team aankomend seizoen nog beter voor de dag kan gaan komen. De Canadees heeft in de afgelopen jaren een aantal grote verandering doorgevoerd: "De auto van vorig jaar werd gebouwd in een fabriek van 33 jaar oud, de auto voor aankomend seizoen is afkomstig van onze nieuwe campus. Het is daar heel anders dan we gewend zijn. Het brengt echt een state-of-the-art-fabriek naar een soortgelijk bedrijf."