Populaire Belgische zender behoudt uitzendrechten Formule 1

De Formule 1 is in België op meerdere zenders te zien. In het Franstalige gedeelte van het land is de koningsklasse van de autosport al geruime tijd te zien bij RTBF. Op het open net zijn de races hier te zien en dat maakt ze dus populair. Voor de fans is er nu goed nieuws, want ze hebben een nieuw contract getekend.

Vandaag is namelijk bekend geworden dat de Formule 1 en RTBF een nieuw contract hebben getekend waardoor de sport tot en met 2027 te zien is bij de publieke omroep. De races zijn meestal te zien op de zender Tipik en via het digitale platform Auvio. Ook worden er volgens de nieuwe overeenkomst een aantal races uitgezonden op het vlaggenschip La Une. Volgens RTBF worden hun uitzendingen goed bekeken en kijken er opvallend veel vrouwen naar de races.