Wat maakt Andretti zo aantrekkelijk voor de Formule 1?

Eerder deze maand maakte de FIA bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben goedgekeurd. Als het aan de autosportfederatie ligt, mag het team dus deelnemen aan de Formule 1. Andretti is het enige team dat door het strenge selectieproces van de FIA heen is gekomen en dat zorgt voor vragen, want wat maakt het bid van dit team nou zo sterk?

Begin dit jaar zette de FIA de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet doorschemeren dat hij wel heil zag in de komst van een nieuw team. Al snel meldden meerdere geïnteresseerde partijen zich aan. Andretti Cadillac was er als de kippen bij en ook de ambitieuze partijen van LKY SUNZ, Hitech, Rodin Carlin en Formula Equal traden naar buiten met hun plannen.

Van Formula Equal heeft men al lang niets meer gehoord en begin deze maand werd dus ook duidelijk dat LKY SUNZ, Hitech en Rodin Carlin zijn afgewezen door de FIA. Vooral bij LKY SUNZ en Rodin Carlin zorgde dit voor verbazing, beiden waren immers van mening dat ze een toevoeging zouden zijn. Rodin-eigenaar David Dicker dacht ook aan het overkopen van een team, maar dat vond hij niet rendabel. LKY SUNZ-kopstuk Benjamin Durand ging ervan uit dat de FIA ook de plannen van een twaalfde team zou goedkeuren.

Verschillen

De vraag die nu vooral blijft hangen is wat de verschillen tussen Andretti en de andere partijen precies zijn. Wat opvalt, is dat Andretti er al heel vroeg bij was. Al in 2021 toonden ze interesse in de Formule 1 en in eerste instantie wilden ze het team van Sauber overnemen. Dit ging niet door, maar hun plannen bleven wel springlevend.

Michael Andretti en zijn manschappen hintten daarna al snel op het oprichten van een eigen team. Toen de FIA de poorten begin dit jaar opende, was Andretti er als de kippen bij om zich aan te melden. Opvallend genoeg kondigden ze direct een samenwerking aan met General Motors-merk Cadillac. Hiermee hadden ze goud in handen, want ze hadden direct een groot merk achter zich staan en dat wil de FIA graag zien.

General Motors

Andretti is daarnaast wereldwijd actief in meerdere klassen en ze beschikken dus ook over genoeg geld, zeker door de samenwerking met General Motors. Bij de andere teams was het niet duidelijk waar het geld vandaan kwam. LKY SUNZ zei dat ze een entry fee van 600 miljoen dollar konden betalen, maar het was niet helemaal duidelijk waar ze dat geld vandaan haalden.

Bij Andretti is dat dus wel duidelijk en de steun van General Motors helpt ook. Het is immers geen geheim dat de FIA graag meer fabrikanten naar de Formule 1 wil looken. General Motors heeft aangegeven dat ze nog geen motor gaan bouwen, maar volgens Ben Sulayem gaat dat wel gebeuren. Sterker nog, volgens hem is het een eis van de FIA.

General Motors-kopstuk Eric Warren gaf in mei aan dat ze aan een motorproject denken. Op zijn vroegst kan GM krachtbronnen leveren vanaf 2027. Dat zou dus betekenen dat Andretti in eerste instantie moet kiezen voor een klantenmotor. Er bestond al een deal met Alpine, maar die is verlopen. Volgens Ben Sulayem is dit echter geen probleem, de FIA-president wijst naar de regels.

Het motorpunt is direct een belangrijk punt. Het is geen geheim dat de FIA graag nieuwe motorfabrikanten in de Formule 1 wil zien. LKY SUNZ en Rodin konden dit niet meebrengen en daarmee hadden ze dus direct een minnetje achter hun naam staan.

Maar, er is nog een ander groot verschil tussen Andretti en de andere teams. Andretti wil gaan opereren als een Amerikaans team, maar ze lijken te begrijpen dat dit niet werkt in de Formule 1. Het team alleen aansturen vanuit de Verenigde Staten, is lastig in een sport die nog steeds wordt gedomineerd door Europeanen.

Banbury

Andretti heeft dat begrepen, want het lijkt er op dat ze ook een onderkomen in het Verenigd Koninkrijk hebben gefikst. Uit de gegevens van de Britse Kamer van Koophandel blijkt namelijk dat er op een adres in Banbury een bedrijf is gevestigd met de naam Andretti Racing Limited. Op hetzelfde adres is ook het Formule E-team gevestigd, maar dit is wel een volledig ander bedrijf.

Volgens LinkedIn werken er nu 22 mensen voor Andretti Racing Limited waaronder een aantal opvallende namen. Ten eerste is daar Nick Chester, een man met een schat aan ervaring in de Formule 1. Hij heeft de functieomschrijving van technisch directeur. Ook de zeer ervaren John McQuillam is aangesloten bij dit bedrijf, hij is volgens LinkedIn de chief designer.

Beide namen komen niet uit de lucht vallen, ze werden eerder ook al in verband gebracht met Andretti. Het is direct een groot verschil met LKY SUNZ en Rodin. Bij beide teams was er weinig bekend over het personeel, maar hun verdere plannen waren wel duidelijk. LKY SUNZ wilde gaan werken vanuit Azië en Rodin wilde zich vestigen in Nieuw-Zeeland. Dat klinkt ambitieus, maar het rijmt niet met de groene plannen van de FIA.

Coureurs

Rodin had daarnaast al aangegeven dat ze gegarandeerd een zitje wilden geven aan een vrouwelijke coureur. Het team noemde de naam van Jamie Chadwick. Ook dit is een mooi streven, maar Chadwick komt niet in de buurt van een superlicentie. Ook in 2026 heeft ze waarschijnlijk nog niet genoeg punten om in aanmerking te komen voor een superlicentie.

Andretti heeft nog niets gezegd over mogelijke coureurs, maar in het verleden wezen ze wel naar hun IndyCar-coureur Colton Herta. Ook Herta heeft nog niet genoeg superlicentiepunten, maar in de sterke IndyCar-klasse kan hij wel snel successen boeken. Tevens past ook dit in het straatje van de FIA. Een grote, succesvolle Amerikaanse coureur is marketingtechnisch immers zeer interessant voor de sport.

De plannen van Andretti voldoen dus niet alleen aan de eisen van de FIA, maar ook aan hun wensen. Het lijkt er op dat LKY SUNZ en Rodin dit niet deden. Op vrijwel alle punten heeft Andretti het slim aangepakt én zijn ze niet te ambitieus geweest. Of Andretti echt gaat deelnemen aan de Formule 1 is niet duidelijk, ze mogen nu de FOM overtuigen van hun plannen.