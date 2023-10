Rodin vond prijskaartje AlphaTauri onrendabel

Het is algemeen bekend dat meerdere partijen interesse hadden in het betreden van de Formule 1. Ook het Rodin Carlin van David Dicker wilde de sport betreden. De steenrijke Dicker voerde daarnaast gesprekken over een overname van het team van AlphaTauri, maar hij vond het waardevoorstel te zwak.

Het team van Rodin Carlin maakte zelf bekend dat de FIA hun plannen niet had goedgekeurd. Alleen Andretti Cadillac kwam door de strenge tweede fase van het proces heen. Rodin had grootste plannen, maar die worden dus waarschijnlijk geen werkelijkheid. Ze kunnen immers ook een bestaand team overnemen en Rodin-eigenaar David Dicker geeft aan dat hij hier daadwerkelijk over heeft gesproken.

Commercieel

De steenrijke Rodin-eigenaar wilde namelijk Red Bulls zusterrenstal AlphaTauri overnemen. In gesprek met RACER legt hij uit waarom dit niet doorging: "Ik heb gesprekken gevoerd over het komen van AlphaTauri. Voor zover ik begreep is de prijs commercieel gezien onrendabel. Je moet deze dingen in commerciële zin bekijken. De Formule 1-jongens zijn expert wat betreft de autosport, maar wat betreft de zakelijk kant ben ik daar niet zo zeker van. Er zijn een paar dingen waar ik in de komende weken misschien meer informatie over krijg wat betreft de kansen, maar het waardevoorstel is zwak."

Levensvatbaar

Dicker geeft aan dat hij ook heeft gesproken met onder meer Williams, Haas en Sauber. Het kwam nooit tot een deal en hij is ook niet zo blij met het prijskaartje dat aan AlphaTauri hing: "Ik zou het zeker doen als het rendabel was, maar 800 of 900 miljoen dollar betalen voor een team als AlphaTauri zou ik commercieel niet als levensvatbaar zien. Ik moet gewoon kijken of er mogelijkheden zijn."