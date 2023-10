''FIA-president eist General Motors-krachtbron voor Andretti''

Als het aan autosportfederatie FIA ligt, betreedt het team van Andretti Cadillac de Formule 1. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is een groot voorstander van de plannen en hij verwacht weinig nieuwe hindernissen. Ben Sulayem eist dat er een Cadillac-krachtbron komt, maar hij weet dat het team eerst voor een klantenmotor moet kiezen.

De FIA zette de deur voor mogelijke nieuwe teams begin dit jaar op een kier. Al snel werd duidelijk dat alleen Andretti Cadillac een serieuze kanshebber was. De samenwerking tussen de twee Amerikaanse giganten kreeg enkele weken geleden groen licht van de FIA, maar nu moeten ze nog de FOM overtuigen van hun plannen. Als ze dat voor elkaar krijgen, dan mag het nieuwe team vanaf 2025 of 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1.

General Motors

FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaat er in ieder geval vanuit dat Andretti Cadillac mag gaan deelnemen aan de Formule 1. Hij beweert wel dat Cadillacs moederbedrijf General Motors op lange termijn een eigen krachtbron gaat moet maken. In gesprek met Motorsport.com is hij daar duidelijk over: "We eisen dat, het gaat gebeuren. Een krachtbron maakt je echter niet in vier of vijf jaar. Andretti moet in het begin akkoord gaan met één of twee motoren."

Klantenmotor

In de tussentijd moet Andretti volgens Ben Sulayem voor een klantenmotor kiezen. De FIA-president wijst naar de reglementen, daaruit blijkt immers dat fabrikanten met slechts één klantenteam dan verplicht een krachtbron moeten leveren. Ben Sulayem is duidelijk: "Tegen de regels kan niemand nee zeggen. Als alle teams nee zeggen, dan heeft de FIA de macht om te zeggen dat de minste twee motorfabrikanten moeten worden ingezet. Dan gaan we loten en de uitkomst daarvan nemen we. Ik weet haast zeker dat het dan zal gaan tussen Alpine of Honda. Een van hen zou 'winnen', zo zijn de regels."