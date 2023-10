Wereldberoemde sporters investeren in Alpine

Eerder dit jaar maakte het team van Alpine bekend dat ze een aantal nieuwe investeerders hadden aangetrokken. Meerdere grote partijen kondigden aan dat ze in het team van Alpine stapten. Eén van deze partijen was Otro Capital, dat bedrijf heeft vandaag bekend gemaakt dat een aantal grote sporters via hen investeren in Alpine.

Het team van Alpine maakte eerder dit jaar bekend dat ze een aantal grote investeringsmaatschappijen hadden aangetrokken. De bedrijven Otro Capital, RedBird Capital en Maximum Effort Investments werden allemaal onderdeel van het team, ze kregen daardoor ook 24 procent van de aandelen in handen. Ze investeerden in totaal 200 miljoen euro in het team. Wat opviel, was dat er veel bekende namen zich aan Alpine verbonden.

Bij Maximum Effort Investements is immers de wereldberoemde acteur Ryan Reynolds betrokken. Otro Capital maakte vandaag bekend dat via hen een aantal grote namen uit de internationale sportwereld investeren in Alpine. American Footballers Patrick Mahomes en Travis Kelce, golfer Rory Mcllory, bokser Anthony Joshua, voetballers Juan Mata en Trent Alexander-Arnold en sportinvesteerder Roger Ehrenberg investeren via Otro in Alpine. Ze worden allemaal onderdeel van de al bestaande groep investeerders.