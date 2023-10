Verstappen duidelijk over Perez: "Het is een harde sport"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Max Verstappen bezorgde het team de constructeurstitel en hij pakte zelf de wereldtitel in Qatar. De prestaties van zijn teamgenoot Sergio Perez vallen redelijk tegen en Verstappen weet niet helemaal wat hij hiervan moet vinden.

Terwijl Verstappen race op race won, zakte Perez door het ijs. De Mexicaan worstelde met zijn auto en hij leek niet helemaal te weten wat er aan de hand was. Meerdere keren viel hij af in het tweede gedeelte van de kwalificatie en dat betekende dat hij vooral bezig was met inhaalraces. Hij kon dan ook niet echt strijden met zijn teamgenoot Max Verstappen om de wereldtitel. Er gaan zelfs geruchten rond over de toekomst van Perez bij Red Bull.

Perez beschikt nog over een Red Bull-contract tot en met eind 2024, maar het is de vraag wat Red Bull gaat doen. Verstappen kent de situatie van zijn teamgenoot, maar hij wil er niet te veel over zeggen. In gesprek met Servus TV is hij wel duidelijk: "Het is uiteindelijk een harde sport. We zijn teamgenoten en we werken goed samen, dat was ook het geval met Alex en Pierre. Je moet uiteindelijk wel presteren. Natuurlijk is het lastig om te zeggen waarom bepaalde zaken zo gaan als ze gaan."