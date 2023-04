Doornbos slachtoffer van gewelddadige overval

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft een zeer heftig moment achter de rug. De analist van Ziggo Sport is recent namelijk slachtoffer geworden van een gewelddadige roofoverhaal op de stoep van zijn huis in Amsterdam. Het gaat inmiddels weer goed met Doornbos.

Doornbos werd volgens De Telegraaf opgewacht voor zijn huis en werd vervolgens aangevallen nadat hij zijn auto had geparkeerd. Achteraf bleek dat de overvallers een tracker onder zijn auto hadden geplaatst waardoor zijn locatie bij hen bekend was. Doornbos kreeg klappen en de overvallers beroofden hem van zijn zeer dure Rolex-horloge. De oud-coureur werd vorige maand beroofd, maar het nieuws komt nu pas naar buiten.

Doornbos zelf gaf aan dat hij hevig geschrokken was door de overval. De analist van de zender Ziggo Sport maakt het momenteel weer goed. In gesprek met De Telegraaf kan hij zelfs alweer een beetje lachen om het voorval. Doornbos: "Het was heftig. Ik draag nu geen dure horloges meer, ik draag alleen nog maar een Apple Watch want dan kan ik tenminste ook mijn stappen tellen."