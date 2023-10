Audi ontkent wilde geruchten over einde F1-project

Audi maakte vorig jaar bekend dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. De Duitse autobouwer gaat vanaf dat jaar samenwerken met het team van Sauber. Eerder deze week gingen er echter geruchten rond over een mogelijk vroegtijdig einde van het project, volgens Audi is dat echter onzin.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Deze regels trokken de aandacht van meerdere fabrikanten en Audi liet als eerste weten dat ze gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Maar eerder deze week liet Radio Le Mans weten dat er twijfel bestond over het project. De radiozender zei niet dat Audi er de stekker uit ging trekken, maar ze beweerden wel dat er over gesproken werd bij de board van het merk.

Bij Audi heeft men deze opvallende geruchten ook gelezen. De Duitse fabrikant laat echter weten dat de geruchten nergens op gebaseerd zijn. In een statement liet Audi weten dat de keuze is gemaakt door de hoge heren van het bedrijf en dat ook de Volkswagen Group achter de plannen staat. Audi laat weten dat ze gewoon verder gaan met het ontwikkelingsproces om in 2026 met Sauber op de grid te staan. Ook de werkzaamheden op het hoofdkwartier in het Duitse Neuburg zijn nog gewoon in volle gang.