Advocaten Massa stemmen in met nieuwe deadline voor FIA en FOM

Felipe Massa maakt serieus werk van zijn rechtszaak tegen de FIA en de Formule 1. De Braziliaan is nog steeds van mening dat hij de rechtmatige wereldkampioen van 2008 is. Massa's advocaten wachten al geruime tijd op een antwoord van de FIA en de FOM, maar ze hebben wel ingestemd met een verlenging van de deadline.

Massa begon eerder dit jaar met zijn juridische stappen nadat Bernie Ecclestone zich had uitgesproken over het Crashgate-schandaal. De Brit beweerde namelijk dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 wisten van deze rel, terwijl de rest van de wereld pas in 2009 hoorde van deze zaak. Massa reageerde woest, want hij stelt dat hij zonder Crashgate wereldkampioen was geworden in 2008.

Deadline

Massa zette tijdens de zomer zijn eerste juridische stappen en zijn advocaten stuurden een zogenaamde Letter Before Claim naar de FIA en de FOM. Ze hebben nog geen antwoord ontvangen en advocaat Bernardo Viana legt dit uit bij The Athletic: "De FIA en de FOM zijn hun interne onderzoek aan het afronden en ze hebben om een nieuwe deadline gevraagd. Ze willen de tijd hebben tot 15 november in plaats van 12 oktober."

Conclusie

Massa's advocaat denkt dat de FIA en de FOM op de goede weg zijn en dat een nieuwe deadline beter is voor het proces. Viana heeft goede hoop: "We hebben hier mee ingestemd omdat als ze op een eerlijke wijze naar deze zaak kijken, dan komen ze tot dezelfde conclusie als waar wij en vele anderen tot zijn gekomen. We zouden graag willen weten wat het standpunt is van de nieuwe Formule 1-leiders over het onlangs onthulde schandaal en het onrecht dat Felipe Massa is aangedaan."