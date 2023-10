Hamilton denkt niet aan nieuwe race-avonturen

Lewis Hamilton is al sinds 2007 actief in de Formule 1. De Britse coureur pakte sindsdien zeven wereldtitels en sinds 2013 presteert hij zeer sterk in dienst van het team van Mercedes. Hamilton verlengde recent zijn contract, maar hij moet er niet aandenken om daarna in een andere klasse te gaan rijden.

Hamilton staat nu tot en met minimaal 2025 onder contract bij het team van Mercedes. De Brit wil op jacht gaan naar zijn recordbrekende achtste titel. Dit seizoen loopt het echter niet zo lekker bij het team van Mercedes, de achterstand op de concurrentie van Red Bull Racing is zeer groot. Hij is enorm gemotiveerd en hij gaat er dan ook vanuit dat hij in de toekomst weer kan gaan winnen.

In tegenstelling tot zijn concurrenten Fernando Alonso en Max Verstappen heeft Hamilton geen ambitie om ook in een andere klassen te rijden. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt liever wat rondjes op superbikes en aan Canal Plus liet hij weten dat hij niet wil rijden in een andere klasse: "Het duurt 10.000 uur voordat je ergens echt de beste in bent. Ik wil die uren veel liever gebruiken om bijvoorbeeld de best mogelijke vader te zijn om of nieuwe bedrijven op te zetten."