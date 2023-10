'Spa dichtbij plekje op F1-kalender voor 2025'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Belgische Grand Prix voorlopig nog op de Formule 1-kalender staat. De race op het circuit van Spa-Francorchamps stond in de afgelopen jaren onder druk, maar inmiddels is dat niet meer het geval. Het lijkt er op dat ze ook in 2025 op de kalender staan.

In de afgelopen jaren was de toekomst van de Belgische Grand Prix zeer twijfelachtig. De Formule 1 wilde graag Zuid-Afrika een plekje geven op de kalender en dit zou dan ten koste gaan van de race in België. Het zorgde voor veel weerstand, want het circuit van Spa is immers zeer populair onder fans en coureurs. Aangezien de Zuid-Afrikaanse Grand Prix niet doorging, verscheen België ook dit jaar weer op de kalender.

In 2024 heeft Spa al een plekje op de kalender en het lijkt er op dat ze ook in het jaar daarna onderdeel zijn van de koningsklasse van de autosport. Het Belgische medium Het Laatste Nieuws (HLN) meldt namelijk dat de deal voor 2025 zo goed als rond is. De organisatie van de Grand Prix is bijna rond met de Formule 1 en als de laatste details rond zijn, is een nieuwe deal een feit. Volgens HLN aasde Spa eigenlijk op een langere deal, maar dat is dus niet gelukt.