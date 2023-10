F1 Exhibition trekt naar Oostenrijkse hoofdstad Wenen

De Formule 1 heeft er in de afgelopen jaren alles aan gedaan om de fans meer kansen te geven om in contact te komen met de sport. Er werd een speciale tentoonstelling opgezet. De zogenaamde F1 Exhibition bevond zich in de afgelopen maanden in Madrid en nu is er een nieuw onderkomen gevonden.

Vanaf het begin was het al duidelijk dat de tentoonstelling zou gaan rondreizen door Europa. De Spaanse hoofdstad Madrid was de eerste gastheer en vandaag heeft de Formule 1 de volgende locatie bekend gemaakt. De tentoonstelling zal vanaf 2 februari te zien zijn in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De evenementenhal METAStadt zal de F1 Exhibition gaan huisvesten. Op de tentoonstelling waren meerdere historische objecten te zien zoals de uitgebrande Haas van Romain Grosjean uit 2020.