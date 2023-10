FIA kondigt maatregelen aan na Qatarese slijtageslag

De Grand Prix van Qatar van afgelopen weekend was een enorme slijtageslag. Veel coureurs hielden het niet meer vol in de hitte en dat zorgde voor veel fysieke ongemakken. Autosportfederatie FIA heeft de kritiek ook meegekregen, ze hebben daarom maatregelen aangekondigd om dit soort situaties te in de toekomst voorkomen.

De coureurs werden in Qatar geconfronteerd met enorm zware omstandigheden. Het was bloedheet op het circuit van Losail en dat zorgde ervoor dat veel coureurs bijna out gingen. Logan Sargeant viel uit met uitdrogingsverschijnselen, Fernando Alonso had last van een extreem warm stoeltje, Esteban Ocon moest overgeven en Alexander Albon en Lance Stroll konden amper uit hun auto komen.

Voorkomen

De coureurs waren kritisch en autosportfederatie FIA heeft dit ook meegekregen. In een statement laten ze weten dat ze onderzoek gaan doen naar de race in Qatar. De FIA laat weten dat de race volgend seizoen later in het jaar op de kalender staat, maar dat ze er alles aan gaan doen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Ze geven aan dat coureurs goed getrainde atleten zijn, maar dat hun gezondheid niet op het spel mag staan.

Maatregelen

De FIA geeft aan dat er meerdere maatregelen zullen worden besproken tijdens de eerstvolgende meeting van de medische commissie in Parijs. Er zal worden gekeken naar richtlijnen voor de coureurs, er zal worden onderzocht hoe er meer airflow in de cockpit terecht kan koen en er zal worden gekeken naar het mogelijk aanpassen van de kalender om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Ook zou er worden overwogen om de coureurs de tijd te geven om te drinken tijdens pitstops.