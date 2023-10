McLaren verbreekt wereldrecord in Qatarese pitlane

Het team van McLaren kende een extreem sterk raceweekend in Qatar. Oscar Piastri schreef de sprintrace op zijn naam en hij stond ook op het podium in de Grand Prix. Ook zijn teamgenoot Lando Norris stond tweemaal op het podium, de Brit was ook getuige van een wereldrecord van zijn team.

Het team van McLaren verbrak in Qatar namelijk het wereldrecord voor de snelste pitstop ooit. Norris werd na 1,80 seconden weer op pad gestuurd door de pitcrew. In een race met een enorme hoeveelheid pitstops wisten ze het hoofd koel te houden, want ook Piastri werd in 2 seconden weer de baan opgestuurd. Ook het team van Ferrari dook onder de twee seconden, ze wisselende de banden van Charles Leclerc in 1,93 seconden.