Verstappen tevreden met pole position ondanks problemen met nieuw asfalt

Max Verstappen greep op een zeer simpele wijze de pole position in Qatar. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had aan één run genoeg om de pole te pakken. Als hij zondag op deze positie aan de race begint, dan is hij mogelijk al wereldkampioen. Dat verandert echter niets aan zijn mindset.

Verstappen was vrijwel de gehele sessie zeer snel. In alle delen van de kwalificatie ging hij als de brandweer en kwamen zijn collega's er eigenlijk niet aan te pas. Hij begon sterk aan het derde en laatste gedeelte van de kwalificatie. Zijn ronde in zijn eerste run leek goed genoeg te zijn voor pole, maar hij ging er daarna nog een keertje voor zitten. Hij maakte een foutje en daarom besloot hij de pitlane in te rijden.

Lastig

Vanuit de pits keek hij toe hoe al zijn concurrenten hun tanden stuk beten op zijn snelle tijd. Hij kon er na afloop wel om grinniken toen hij zich uitsprak bij interviewster van dienst Naomi Schiff: "Dit is een geweldige start van ons weekend. Het is best lastig met dat nieuwe asfalt hier, het heeft nog steeds een laagje rubber nodig. Zodra je hier iets te veel pusht, verlies je de achterkant van je auto."

Winnen

Verstappen heeft deze snelste tijd gereden voor de Grand Prix en dat betekent dat hij mogelijk als drievoudig wereldkampioen vanaf de pole position mag starten. Dat betekent echter niet dat hij lekker rustig aan gaat doen: "Ik ben blij met de pole, het was een mooie dag voor ons. Ik wil dan ook graag winnen op zondag. Je hebt de pole dus natuurlijk wil je winnen, maar laten we er eerst maar voor zorgen dat we morgen ook een goede dag hebben. Ik denk dat de auto best snel is."