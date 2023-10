Perez verwacht enorme verschillen tussen VT1 en kwalificatie

Het Qatarese raceweekend gaat dit weekend waarschijnlijk voor veel uitdagingen zorgen. Niet alleen de hoge temperaturen gaan een rol spelen, ook de wind zal voor problemen gaan zorgen. Sergio Perez denkt zelfs dat de tijden in de kwalificatie hierdoor drie seconden sneller zullen zijn dan in de vrije trainingen.

De omstandigheden op het circuit van Losail in Qatar zullen voor veel uitdagingen gaan zorgen. Het is zeer warm, de temperaturen tikken de 40 graden Celsius aan. Daarnaast waait het ook flink, op sociale media is te zien dat het zand op de wegen rondom het circuit wordt geblazen. Ook op het circuit zal dit waarschijnlijk het geval zijn en dat zorgt ervoor dat het heel glad zal zijn. De baan is ook nog 'groen', dat betekent dat er weinig grip is.

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez heeft de situatie in Qatar in de gaten gehouden. De Mexicaan verwacht dat de omstandigheden enorm zullen gaan verschillen tijdens de sessies. In gesprek met de internationale media legt hij zijn bevindingen uit: "Het wordt een interessant sprintweekend met de kwalificatie direct na de vrije training. We zullen waarschijnlijk zien dat de baan drie seconden langzamer is in de training, dat komt door al dat zand. Het wordt interessant als we richting de kwalificatie gaan. Ik verwacht sowieso een interessant weekend."