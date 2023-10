Lawrence Stroll geen voorstander van komst Andretti

Eerder deze week maakte de FIA bekend dat ze de plannen van Andretti Global goed hebben gekeurd. Dat betekent nog niet dat de Amerikaanse gigant mag gaan deelnemen aan de Formule 1, maar ze zijn wel een stap dichterbij gekomen. Lawrence Stroll is in ieder geval geen voorstander van de komst van een nieuw team.

Eerder dit jaar zette de FIA de deur op een keer voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Veel partijen meldden zich aan, maar uiteindelijk is alleen Andretti door de selectie heen gekomen. Ze moeten nu met de FOM in gesprek gaan over de mogelijke deelname aan de Formule 1. De meeste van de huidige teams zitten echter niet te wachten op de komst van een nieuw team, ook Aston Martin is daar geen voorstander van.

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll werd hiernaar gevraagd tijdens de prestatie van zijn WEC-plannen. De steenrijke Canadees sprak zich nogal duidelijk uit bij het Britse Sky Sports: "Ik denk dat de Formule 1 momenteel in bloei staat, de sport bevond zich niet eerder op zo'n goede plek. Ik denk dat je iets niet hoeft te repareren als het niet kapot is. Ik weet zeker dat het heel goed werkt met tien teams, ik denk dat het ook zo moet blijven."