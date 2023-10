Honda spreekt van informatieoorlog met Red Bull

Honda en Red Bull Racing werken momenteel nog steeds samen. Honda is officieel gezien geen motorleverancier meer van Red Bull, maar ze zijn nog wel verantwoordelijk voor de krachtbronnen. Beide partijen zijn ook bezig met de ontwikkeling van een eigen krachtbron voor 2026 en daarom ontstaan er soms ongemakkelijke situaties.

Honda en Red Bull werken nog tot en met eind 2025 met elkaar samen, daarna gaan ze elk hun eigen weg. Honda gaat vanaf 2026 motoren leveren aan het team van Aston Martin en Red Bull gaat vanaf dat seizoen zelf krachtbronnen ontwikkelen in samenwerking met Ford. Beide partijen zijn dan ook al hard bezig met het ontwikkelen van de nieuwe motoren volgens de regels die in 2026 gaan gelden.

Bij Honda geeft men toe dat de samenwerking met Red Bull momenteel nogal ongemakkelijk is. Honda Racing-kopstuk Koji Watanabe legt de situatie uit aan De Telegraaf: "Red Bull vertelt ons helemaal niets over hun motoren en wij vertellen hun niets over onze ontwikkelingen. Er is momenteel dus een soort informatieoorlog aan de gang tussen ons. Red Bull weet wel wat over de huidige motor, maar wij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de rest van het proces. De meeste kennis ligt dan ook bij ons."