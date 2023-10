Ricciardo aast op Red Bull-stoeltje: "Wil terugkeren bij het topteam"

Daniel Ricciardo keerde dit jaar terug bij de Red Bull-familie. De populaire Australiër werd eerst aangesteld als derde rijder van Red Bull Racing en mocht daarna invallen bij AlphaTauri. Ricciardo is Christian Horner dankbaar voor deze kans, maar de Australische coureur aast wel op het beste plekje.

Ricciardo kwam eind vorig jaar op straat te staan toen het team van McLaren zijn contract ontbond. De Australiër vond daarna onderdak bij zijn oude liefde Red Bull. In eerste instantie kreeg hij een contract als derde rijder, dit hield in dat hij zich vooral moest focussen op demoruns en tests. Toen de resultaten van Nyck de Vries bij AlphaTauri tegenvielen, mocht Ricciardo dat zitje overnemen. Hij raakte geblesseerd in Zandvoort, maar hij kreeg toch een contract voor 2024.

Horner

Ricciardo is enorm dankbaar voor de kansen die hij dit jaar heeft gekregen. Hij is vooral Red Bull-teambaas Christian Horner dankbaar. In gesprek met de organisatie van Goodwood dankt hij Horner: "Veel mensen zijn waarschijnlijk het vertrouwen in mij verloren in de afgelopen paar jaar, maar ik denk dat hij er alles aan deed zodat ik mij hier op mijn gemak zou voelen. Ik mag bijvoorbeeld weer samenwerken met Simon Rennie. Christian gelooft nog steeds in mij, hij wil het zien."

Red Bull

Ricciardo heeft dan ook één groot doel voor ogen. De Australiër aast op het stoeltje van Sergio Perez en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij stelt dat Horner op de hoogte is van deze wens: "Ik zei tegen Christian dat ik enorm blij was dat ik weer onderdeel mag zijn van de familie en dat ik mij zoveel beter voelde. Zo goed zelfs, dat ik eigenlijk niet meer weg wil gaan. Het is wel zo dat ik graag weer wil terugkeren bij het topteam. Dat betekent dat ik volgend jaar hard moet werken, daar heb ik zin in."