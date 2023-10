Alonso pleit voor nieuw kwalificatieformat

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de close calls in de kwalificaties. Coureurs die bezig waren met hun vliegende rondjes werden regelmatig gehinderd door langzaam rijdende collega's. Fernando Alonso heeft een oplossing voor dit probleem in zijn gedachten, hiervoor moet er wel iets veranderen.

In de laatste paar raceweekenden ging het veelvuldig om opvallende momenten tijdens de kwalificaties. In Singapore was Max Verstappen bijvoorbeeld betrokken bij meerdere momenten waarbij hij per ongeluk andere coureurs blokkeerde. In Italië ging het om het te langzaam rijden van de Ferrari's en ook in Japan waren opvallende momenten in de kwalificatie het gesprek van de dag. Men zoekt nog steeds naar een oplossing van het verkeer-probleem.

Fernando Alonso ergert zich al geruime tijd aan de filevorming in de kwalificaties. De ervaren Spanjaard wil graag zien dat er wordt ingegrepen. Alonso heeft zelf een oplossing in het hoofd, maar hiervoor moet wel het format worden gewijzigd. In gesprek met Auto Hebdo legt de tweevoudig wereldkampioen het uit: "Ze hebben het moeilijk met het managen van het verkeer op bijvoorbeeld stratencircuits. Zoals ik al vaker heb gezegd is er eigenlijk maar één oplossing: kwalificeren over een enkele ronde. Alle andere oplossingen zullen niet werken omdat we weer een trucje verzinnen."