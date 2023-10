'Renault CEO slaat met vuist op tafel bij Alpine'

Het team van Alpine is niet bezig met het beste seizoen uit hun geschiedenis. Op het circuit hebben ze het lastig en achter de schermen is het al maanden onrustig. Bij moederbedrijf Renault zijn ze niet tevreden met de huidige gang van zaken, CEO Luca de Meo zou met de vuist op tafel hebben geslagen.

Alpine staat momenteel op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Hun voorsprong op Williams is groot en hetzelfde geldt voor hun achterstand op McLaren. Achter de schermen is het enorm onrustig bij het team, recent werden kopstukken Alan Permane, Laurent Rossi en Otmar Szafnauer ontslagen. Bruno Famin werd aangesteld als de interim teambaas en de zoektocht naar een nieuwe topman verloopt allesbehalve soepel.

Toespraak

Bij moederbedrijf Renault ergert men zich dood aan de huidige gang van zaken binnen het team. Volgens L'Equipe zou de top van het bedrijf zich vooral ergeren aan de verstoorde relatie tussen de mensen op de fabriek in Enstone en de mensen bij de motorafdeling in Viry. L'Equipe meldt dat Renault CEO Luca de Meo in Enstone een toespraak heeft gehouden, coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon moesten hier verplicht bij aanwezig zijn. De mensen uit Viry moesten de toespraak via een videoverbinding volgen.

Commando's

Het Franse medium meldt dat De Meo zijn vertrouwen heeft uitgesproken in het project. De CEO zou hebben benadrukt dat men bij het team niet mag blijven hangen in oude gewoontes. Hij wil de processen versnellen en hij wil de band tussen de mensen in Enstone en Viry verbeteren. De twee afdelingen zouden niet goed met elkaar kunnen omgaan, naar verluid verblijven ze tijdens raceweekenden zelfs in aparte hotels. De Meo zou zijn mensen zelfs op trainingskamp sturen bij de Franse commando's.