McLaren gaat informatie uitwisselen met Toyota

Het team van McLaren verraste vorige weekend in Japan met de aankondiging van hun nieuwe reservecoureur. Het team maakte bekend dat Ryo Hirakawa vanaf 2024 zal gaan fungeren als één van hun reserves. Hirakawa is ook fabriekscoureur van Toyota in het WEC. Andrea Stella geeft toe dat McLaren en Toyota informatie gaan uitwisselen.

Hirakawa is zeker geen slechte coureur, maar de Japanner werd nooit eerder in verband gebracht met de Formule 1. In het WEC laat hij in dienst van Toyota veel goede dingen zien. De top van Toyota was in Suzuka aanwezig bij de prestatie van Hirakawa als McLaren-reserve. Het was opvallend, maar de Japanners gaven aan dat de aanwezigheid van topman Akio Toyoda niets te maken hebben met hernieuwde Formule 1-plannen.

Maar, er komt wel een nieuwe samenwerking tussen Toyota en McLaren aan. De Britse renstal heeft immers een ontwikkelingsprogramma opgezet waarbij coureurs veel meters maken in verouderde Formule 1-wagens. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella is dit ook een reden van de samenwerking met Toyota en Hirakawa. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "Dit is niet alleen voor de coureurs zelf. Wij zijn ook geïnteresseerd in een betje uitwisseling over hoe we omgaan met prestaties en de ontwikkeling van de coureurs. We willen onze horizon verbreden."