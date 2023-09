Aston Martin lijdt miljoenen verlies in seizoen 2022

Het team van Aston Martin is dit jaar bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Vorig jaar zag het er iets minder goed uit en ook aan de financiële kant ging het iets minder. Het team heeft de financiële cijfers uit 2022 gepubliceerd en daaruit blijkt dat ze een miljoenenverlies hebben geleden.

De cijfers die het team heeft gepubliceerd gaan over het seizoen 2022, ze hebben dus niets te maken met de huidige successen in de koningsklasse van de autosport. Het team, dat eigendom is van de steenrijke Canadees Lawrence Stroll, heeft bekend gemaakt dat ze ten opzichte van 2021 flink verlies hebben geleden. Uit de cijfers blijkt dat het verlies vorig jaar is opgelopen tot zo'n 53 miljoen Britse pond, omgerekend is dat ongeveer 61 miljoen euro.

Het team heeft vorig seizoen dus meer geïnvesteerd, dit betekent dus dat deze cijfers veel hoger lagen dan de inkomsten van het bedrijf. Maar, uit de cijfers blijkt dat niet alles kommer en kwel is. Zo haalde het team vorig jaar omgerekend zo'n 43 miljoen euro aan extra inkomsten binnen uit sponsoren en prijsgeld. Hoe de cijfers over dit seizoen eruit zullen zien, is nog gissen. Wat wel duidelijk is, is dat de prestaties veel beter zijn en dat ze veel hoger in het wereldkampioenschap zullen eindigen dan vorig jaar.