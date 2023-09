Populariteit Formule 1 flink afgenomen door Red Bull-dominantie

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Op sociale media wordt er veel gesproken over de sport, maar het lijkt er op dat de groei is gestopt. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat de sociale media-cijfers in de afgelopen maanden flink zijn gedaald.

Het social intelligence-bureau Buzz Radar heeft in de afgelopen twaalf maanden onderzoek gedaan naar de populariteit van de Formule 1 op sociale media. Uit het onderzoek blijkt dat de populariteit van de sport flink is gedaald op de sociale kanalen. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er zeventig procent minder berichten gepost over de Formule 1. Daarnaast zijn er 46 procent minder nieuwe volgers bijgekomen en het bereik is met zestig procent afgenomen.

Uit het onderzoek van Buzz Radar blijkt dat de daling is ingezet sinds het moment dat Red Bull Racing begon met domineren. Het bureau concludeert daarnaast dat de aandacht op sociale media voor de Formule 1 in de afgelopen maanden veel negatiever is geworden. Omschrijvingen als 'saai' en 'vervelend' kwamen in de afgelopen maanden veel vaker voor, het bedrijf linkt ook deze ontwikkeling aan de dominantie van Red Bull Racing. Wel laat Buzz Radar weten dat de groei in de afgelopen jaren veel groter is geweest dan bij andere sporten.