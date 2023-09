Mercedes gaat de strijd aan met Ferrari: "Het wordt krap"

Afgelopen weekend pakte Red Bull Racing de constructeurstitel. Alhoewel de titel al is vergeven, is het nog wel spannend in het constructeurskampioenschap. De teams van Mercedes en Ferrari strijden om de tweede plaats in het kampioenschap. Bij Mercedes geeft men aan dat het krap gaat worden.

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De Duitse renstal heeft tot nu toe 305 punten bij elkaar gereden. Het team van Ferrari volgt op gepaste afstand, de Italianen staan momenteel op 285 punten. Dat betekent dus dat het nog een aantal spannende races gaan worden voor beide teams. Een tweede plaats in het constructeurskampioenschap is niet alleen mooier, het levert ook meer geld op dan de derde plaats.

Bij Mercedes wil men de strijd met Ferrari vol aan gaan. Men weet wel dat de Japanse Grand Prix geen goed voorbeeld was van hun strijdlust. In gesprek met de internationale media is Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin duidelijk: "Ferrari had een update meegenomen. Daarnaast is het voor ons ook niet duidelijk waarom we niet goed presteerden in Japan. Er zijn veel variabelen om precies te bepalen waar we staan. Het gat was niet groot in Suzuka. We kijken naar de dingen we beter kunnen doen. Het wordt krap, maar ik heb liever twintig punten voorsprong dan achterstand."