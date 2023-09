Leclerc vreest nog niet voor McLaren: "Laten we het afwachten"

Het team van McLaren is bezig met een goede reeks in de Formule 1. In de afgelopen maanden hebben ze een aantal grote stappen gezet en in Japan waren ze de grootste uitdager van het team van Red Bull Racing. Charles Leclerc geeft aan dat hij zich vooralsnog geen zorgen maakt over de Britse renstal.

McLaren heeft zich in de afgelopen maanden flink teruggevochten na een tegenvallende seizoenstart. Ze stonden in de afgelopen twee Grands Prix op het podium en in Japan vormden ze het tweede team achter Red Bull. Lando Norris en Oscar Piastri stonden op het circuit van Suzuka allebei op het podium. Ze waren veel sneller dan de concurrerende Ferrari's, maar bij de Italianen maken ze zich nog geen zorgen.

Ferrari staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap met 285 punten. McLaren staat nu nog op de vijfde plaats met 172 punten. Ferrari-coureur Charles Leclerc wordt door Sky Italia gevraagd of hij zich zorgen maakt: "Ja en nee. Suzuka paste goed bij de karakteristieken van hun auto, dat gold ook voor Silverstone. Laten we het nu dus maar even afwachten. Als ze nog steeds snel zijn in Qatar, dan wordt het zorgwekkend. We maken ons al een beetje zorgen, maar we weten waar ze sterk zijn. Als het weer zo gaat in Qatar, dan wordt het moeilijk."