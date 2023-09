Schumacher zwijgt over Alpine-deal: "Niets is officieel"

Het lijkt er sterk op dat Mick Schumacher volgend seizoen in het World Endurance Championship rijdt. De Duitser zou in gesprek zijn met het team van Alpine over een zitje bij het Hypercar-team. Schumacher zelf wil niet teveel zeggen over de zaak, hij ontkent dat de deal al officieel is.

Schumacher fungeert dit seizoen als de reservecoureur van het team van Mercedes. Hij maakt amper meters op de baan en daar moet volgend seizoen verandering in komen. In Japan gaf Alpine toe dat ze in gesprek zijn met Schumacher over een stoeltje bij het Hypercar-project in 2024. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf daarnaast al aan dat Schumacher ook mag aanblijven als reservecoureur bij zijn team.

Schumacher wilde in Japan nog niet bevestigen dat hij een contract heeft getekend voor 2024. De Duitser reageerde vol verbazing toen hij in gesprek met ORF werd gefeliciteerd met zijn aanstaande Hypercar-zitje bij Alpine. In gesprek met de Oostenrijkse zender legde Schumacher zijn kant van het verhaal uit: "Er is nog niets officieel. Als er iets bekend wordt gemaakt, dan zal ik dat delen. Dat zal trouwens nog wel eventjes duren. Maar, ik wil natuurlijk wel naar al mijn opties blijven kijken. En natuurlijk zijn we momenteel in gesprek met elkaar hierover."